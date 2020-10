En honor al Día de Colón, el gobernador Cuomo devela estatua de la Madre Cabrini en NYC

Sin embargo, algunos no están de acuerdo que la inauguración de la estatua se haya hecho durante Columbus Day o el Día de los Pueblos Indígenas.

“No estoy de acuerdo con que el gobernador compare a Cristóbal Colón con la madre Cabrini, soy católico y no está bien”, dijo un activista que estuvo presente en la inauguración.

“Colón no descubrió América. Nos invadió, nos saqueó y nos despojó. Vivimos en tierras robadas y eso no es nada que celebrar. Llamo a que el Día de Colón sea rebautizado como el Día de los Pueblos Indígenas. No seríamos los primeros en hacerlo y es lo correcto”.