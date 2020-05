“El sol está saliendo, pero muchas familias aún sufren la muerte de un ser querido”, un nieto narra la angustia de no saber si su abuela ya fue cremada

Olga estuvo enferma por tres semanas. Dos días antes de su muerte y tras aceptar que ya no le quedaba mucho tiempo de vida su nieto empezó a buscar una funeraria. “Cada vez que llamaba no tenían disponibilidad, o todos los precios se habían disparado”, dijo Aquiles.

El servicio estaba programado para este domingo 24 de mayo, sin embargo, la familia desconoce si ya se realizó. “¿La están tratando de manera ética? Uno nada más puede confiar en este momento porque más allá no tenemos más prueba y el dinero no nos alcanza para ir a una funeraria diferente”, dijo Aquiles quien prefirió no compartir el nombre de la funeraria por temor a represalias y a no obtener los restos de su abuela.