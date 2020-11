El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, se postula para alcalde de NYC

"Ya sea por la pandemia o por la violencia en nuestras calles no nos sentimos seguros, y con demasiada frecuencia el gobierno municipal empeora las cosas con una ineficiencia que conduce a la desigualdad y frena a nuestra gente", dijo Adams en el video.

El ex policía de 60 años confiesa haber sido víctima de la brutalidad policial en su juventud y haberse unido a la fuerza para crear reformas desde adentro.

Entre los rivales de Adams se encuentra el contralor de la ciudad Scott Stringer, la abogada de derechos civiles y ex analista legal de MSNBC Maya Wiley, la ex comisionada de sanidad Kathryn García y el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos Shaun Donovan.