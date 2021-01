Cuando la MetroCard desaparezca, ¿qué pasará con la tarifa reducida y la tarjeta ilimitada?

Durante el año 2021, puesto que se espera que el nuevo sistema sustituya permanentemente la MetroCard en el 2023, la MTA estará desarrollando una nueva forma de pago para aquellas personas que no puedan pagar con estas opciones. La agencia asegura que habilitará tarjetas OMNY, que se obtienen como la misma MetroCard, a través de una máquina expendedora y con dinero en efectivo.

No se especifican, no obstante, los detalles del proceso para que los neoyorquinos que dependen de estos programas no se vean afectados.