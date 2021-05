¿Qué es el covid prolongado y cómo se puede tratar?

BROOKLYN, Nueva York. –– Para muchas personas el coronavirus no termina cuando el virus sale de sus cuerpos. Un gran porcentaje de sobrevivientes es propenso a desarrollar lo que expertos denominan como Covid prolongado.

“Cuando dijeron me tienen que entubar no supe nada hasta después de tres meses que desperté ”, cuenta Bella, que entró al hospital por Covid el 20 de marzo del 2020 y fue hospitalizada inmediatamente.

“Yo salí, no podía caminar, los huesos me dolían mucho, las manos, yo dije mejor me hubiera muerto porque quedé paralítica, invalida”, explica la mujer.