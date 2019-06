Con 33 votos a favor, el Senado de Nueva York aprueba licencias de conducir para indocumentados

La propuesta, auspiciada por el asambleísta Marcos Crespo y el senador Luis R. Sepúlveda, ya contaba con la aprobación de la Asamblea desde la semana pasada, pero aún no queda claro que postura tomará el gobernador.

De acuerdo con el senador Sepúlveda, el gobernador Cuomo dijo que firmaría la ley. Sin embargo, más temprano en la mañana del lunes, el gobernador Cuomo había dicho que no firmara la legislacion hasta asegurarse de que no se compartira la informacion de los solicitantes, con el gobierno federal. Sus comentarios provocaron la reaccion inmediata de activistas por considerarlo sin fundamentos, pues no hay evidencias de que otros estados hallan compartido información con ice.