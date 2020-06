¿A qué se debe el brote de fuegos artificiales ilegales en NYC?

La presencia de estos pirotécnicos ilegales se ha disparado en las últimas semanas. Varios residentes de la Gran Manzana publicaron este fin de semana en sus redes sociales imágenes de los fuegos artificiales. Muchos de ellos no están muy contentos con la nueva tendencia.

No se trata de incidentes aislados. De acuerdo con el New York Times , el Departamento de Policía dijo que había recibido cerca de 6,000 llamadas al 911 relacionadas con fuegos artificiales durante este periodo, en comparación con 1,590 en el mismo período en 2019.

“Las llamadas para desfinanciar a la policía han llevado a esto. Fuegos artificiales cada noche hasta las 2 de la madrugada y a la policía no le importa un carajo”.

En efecto, ha habido una notable ausencia de las autoridades ante los sucesos. El ex comisionado de parques de la ciudad de Nueva York, Adrian Benepe dijo al New York Times que esto se debe a que la policía no está priorizando las quejas sobre los fuegos artificiales, ya que han estado ocupados con las manifestaciones, saqueos y el coronavirus.