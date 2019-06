Revelan detalles del ataque de tiburón a joven en Carolina del Norte

Charlie Winter confiesa no haber sentido miedo en el momento y con su instinto de padre, haberse lanzado al agua para liberar a su hija del tiburón. “Lo primero que hice fue sacar a Paige del agua, al momento de cargarla, en su pierna estaba el tiburón, tenía una cabeza muy grande”, el padre de familia y también paramédico al ver que su hija tenía heridas muy profundas en la pierna hizo presión con una mano y con la otra golpeó al tiburón tantas veces y tan fuerte como pudo. “Cuando llegué al agua ya no era un paramédico sino un padre, así que vi que el tiburón tenía un gran ojo y le pegué, le pegué por todos lados lo más fuerte que pude hasta que la soltó”.

El ataque de tiburón ocurrió el 2 de junio en el Condado de Carteret en Atlantic Beach y de acuerdo con testigos, el tiburón que mordió a Paige no estaba solo y en su cardumen había por lo menos 4 tiburones más, pero no se acercaron al padre ni a la joven.

El padre de Paige asegura que su hija nadaba muy cerca de la orilla, “el agua me llegaba máximo a la cintura y no soy un hombre muy alto”. De acuerdo con el relato de Charlie Winter durante una conferencia de prensa esta tarde, Paige, a pesar del dolor, no gritó en ningún momento y se defendió valientemente, mientras que sus otras dos hijas salieron del agua en el instante en que pasó el ataque.