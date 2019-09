Repatriarán cuerpo de madre hispana y su hijo de 5 años asesinados en Carolina del Norte

CAROLINA DEL NORTE, Witheville.-“Queremos justicia por mi cuñada, por mi hermano y por mi sobrino. Él era un angelito, él no debía nada y fue al que más hicieron daño”, indicó Viridiana Ciprian Loyola, hermana de Leonel Cipiran quien al lado de su esposa Nancy Trujillo Espinoza y su hijo de 5 años, Alexis Cipiran Trujillo fueron asesinados dentro de su casa durante un presunto asalto el 7 de septiembre poco antes de las 6:00 a.m. en la comunidad de casas móviles de Britanny Lane en Whiteville en el condado de Columbus.

Aunque las autoridades no han detenido a Watts y Cherry, los presuntos responsables del asesinato de la familia hispana, los agentes arrestaron a Darieus Rashad Washington como sospechoso por posesión del automóvil de la familia, que fue dejado en Twin Pines Road el domingo por la noche.

Márquez Montrell Cherry, de 24 años, tiene cargos previos por posesión de un arma de fuego robada, posesión con la intención de vender y entregar cocaína, mantener una vivienda para la venta de cocaína y resistirse a un oficial. “Él ya había estado en la cárcel y no aprendió. Si no se tocaron el corazón al matar a un niño de 5 años, ellos pueden matar a cualquier familia nuevamente. No entiendo por qué la policía los deja en libertad”, declaró Viridiana Ciprian.