"Me siento feliz de contribuir con la ciencia": niña de 12 años participa en ensayos clínicos de la vacuna del covid-19

DURHAM, Carolina del Norte.- Las vacunas contra el covid-19 están siendo distribuidas por el mundo, pero los niños y adolescentes no han sido incluidos a la espera de los ensayos clínicos.

"Me siento feliz de contribuir con la ciencia. Cuando escuché por primera vez sobre esto entendí que podía ser peligroso porque no sabíamos mucho sobre cómo afecta a los niños, pero me di cuenta de que lo que tenemos que hacer para aprender sobre eso es participando en el ensayo", dijo Sophie Holland, integrante de los ensayos clínicos de Pfizer.