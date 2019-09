Manejar en estado de ebriedad le cuesta el puesto a directivo de importante empresa de seguros en Carolina del Norte

“Cuando puse mi mano en la Santa Biblia y juré servir como Comisionado de Seguros de Carolina del Norte, me prometí a mí mismo, a mi personal y a los ciudadanos de este estado, que la honestidad será la máxima prioridad, que esta oficina será responsable para las personas a las que servimos, que eliminaremos la corrupción y la malversación y que los líderes liderarán", dijo Causey. "En los últimos días, me ha quedado claro que ha habido un colapso significativo en el gobierno corporativo en Blue Cross and Blue Shield de Carolina del Norte".

Aunque Patrick Conway declaró sentirse arrepentido y pidió disculpas, (“Lamento profundamente este incidente y los eventos de ese día, ya que no es consistente con la conducta que me esfuerzo por encarnar en mi vida personal y profesional. Me lo tomo muy en serio y me comprometo a enfrentar la situación de manera adecuada"), aparentemente tendrá que afrontar las consecuencias no solo a nivel legal, sino a nivel profesional.