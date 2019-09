Directivo de Blue Cross and Blue Shields detenido por manejar en estado de ebriedad en Carolina del Norte

Después de lo sucedido, el Dr. Conway emitió una comunicación donde se arrepiente de lo ocurrido. “Lamento profundamente este incidente y los eventos de ese día, ya que no es consistente con la conducta que me esfuerzo por encarnar en mi vida personal y profesional. Me lo tomo muy en serio y me comprometo a enfrentar la situación de manera adecuada".