Maestro de kínder, despedida tras 20 años, ganó $250 mil en la lotería

“Fui maestro durante 20 años, maestro de preescolar”, dijo Camp a la NC Education Lottery, “y me despidieron el 6 de septiembre. Un mes después de eso, mi papá falleció. Y me puso en un lugar oscuro. Pero tengo muchos amigos y familiares que simplemente me dijeron que me mantuviera ahí, que siguiera creyendo en mí mismo ".