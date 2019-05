Joven atropella a mujer de la tercera edad

CAROLINA DEL NORTE, New Bern.-El Departamento de Policía de New Bern, reportó que un joven atropelló a una mujer de l tercera edad.

A su llegada, los agentes indicaron que descubrieron que el automóvil sospechoso era conducido por Zachary Becker, de 19 años, residente de New Bern, quien presuntamente había golpeado a Doris Eason, de 66 años, una residente de Rocky Mount, N.C.

La policía indicó que hasta el momento, no se han presentado cargos, pero los agentes continúan investigando y le piden a cualquier persona que tenga información que se comunique con la policía al (252) 633-2020, la línea TIPS al (252) 636-5034 o la línea de Crime Stoppers del Condado de Craven al 633-5141 .

El Departamento de Policía de New Bern está comprometido a asociarse con la comunidad. Se alienta a los ciudadanos a que se conviertan en un "Socio en la Policía", informando sobre una actividad sospechosa ilegal a la línea TIPS del Departamento de Policía de New Bern al (252) 636-5034 o la línea de Crime Stoppers del Condado de Craven al 633-5141. Para obtener información adicional, comuníquese con el teniente David Daniels en el Departamento de Policía de New Bern al (252) 672-4285.