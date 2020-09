Hispano queda en silla de ruedas tras ser baleado en Durham y aún no hay arrestos tres meses después

"Dimos fotografías, el nombre del muchacho, y la verdad es que no tuve ninguna llamada de la policía. Ellos me dijeron que era una pandilla muy peligrosa, y que si estaba segura que quería seguir con el caso. Yo les dije que si", comentó Karen Aranda, residente de Durham y madre de Salinas.

De acuerdo a la hispana, su familia no fue contactada por las autoridades por más de tres meses; sin embargo, recientemente recibió la llamada de Rut Ávila, la nueva oficial de Enlace Hispano del DPD, quien en un video publicado en Facebook dijo que trabajaría con la comunidad hispana para "marcar la diferencia y prevenir el crimen".

Afectado por la larga espera y la desesperación al no poder caminar, Salinas confesó que ha perdido la fe en la policía. "El 'Durham PD' no hace nada para mí, ni para nadie", insistió el joven de 17 años, mientras sostenía a su pequeño hijo.

Para Aranda, quien vive desde hace 20 años en Durham, l a delincuencia contra los hispanos no es una problemática reciente. "No creo que sea la pandemia, creo que no escuchan a los hispanos", concluyó.