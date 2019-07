Hispano desaparecido en Raleigh

De acuerdo con el relato de la Sra. Noyola, ella lo vio por ultima vez alrededor de las 2 de la mañana del jueves, cuando el joven fue a dejarla a su casa. El muchacho vivía en otro domicilio con sus hermanos y tenía dispuesto regresar a dormir ahí, pero no fue hasta el día siguiente cuando les llevó alimento en que la Sra. Noyola, se percató que su hijo no había regresado. "Él salía con una mujer y pensé que estaba con ella, pero cuando fui a buscarlo me dijo que no estaba".