83 desaparecidos en Carolina del Norte de acuerdo con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados

“Es muy común en nuestra cultura hispana hablarle a las personas que no conocemos desde pequeños, somos sociables por naturaleza, pero en esta época es importante tomar todas las precuciones necesarias para prevenir que nuestros hijos sean arrebatados de nuestro lado”, indicó Amelia Lara, una psicóloga y televidente que reportó esta mañana el temor que sintió cuando perdió de vista a su hijo en un centro comercial. “Estaba agarrando un carrito para subir la despensa, cuando voltee y no vi a Lorenzo, el corazón se me paralizó por un segundo y luego me di cuenta que estaba hablando con una persona justo en la entrada de la tienda, un desconocido y le llamé la atención por alejarse de mi”.