Hispana denuncia que no pudo donar plasma en Durham por no hablar inglés

“Una enfermera entró y me comienza a hablar en inglés muy rápido y yo le dije que no hablo tan fluido, no entiendo el inglés. De una manera déspota me dice que no, me quita la planilla y me dice que no, que aquí no podemos atender a una persona que no hable el inglés. Yo me quedé impactada”, dijo Erika Lira a Univision 40 North Carolina.