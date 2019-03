Encuentran a dos de los 10 padres más buscados por no pagar manutención de sus hijos

CAROLINA DEL NORTE, Asheboro.-La oficina del Alguacil del Condado de Ralndolph confirmó que dos de los 10 padres más buscados por no pagar la manutención de sus hijos han sido encontrado.

William Ernest Halterman y Jason Vernon Barnes, dos de los padres en la lista de los más buscados en el Condado de Randolph por no pagar "support child", han sido encontrados. Halterman de 57 años era buscado por no pagar la manutención de menores con un adeudo de $13,485.88, por su parte, Barnes de 33 años, era buscado por no pagar el soporte de sus hijos con un adeudo de $ 13,700.00.