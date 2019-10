Encuentran a mujer muerta en un hotel de Fayetteville

CAROLINA DEL NORTE, Fayetteville.- El Departamento de Policía de Fayetteville está tras la búsqueda de Phillip Jerome Little, de 46 años, quien está siendo acusado de asesinato en primer grado.

De acuerdo con el reporte, Little es considerado peligroso y podría estar armado, por lo que las autoridades piden a la comunidad no acercarse al hombre ni tratar de detenerlo, pero reportar cualquier información que lleve a su captura con el Detective C. Crews del Departamento de Policía de Fayetteville al (910) 751-1046 o con Crimestoppers del condado de Fayetteville / Cumberland al (910) 483-TIPS (8477).