"Empleados sí hay": comerciante hispano dice su secreto para lidiar con la escasez de trabajadores

“Si tú pagas bien, va a haber gente que quiere trabajar. Si no les pagas bien, no va a haber gente que quiera trabajar y van a hacer mal el trabajo. Incluso tengo mucha gente que me está llamando, que buscan trabajo. Yo no entiendo las demás compañías que no encuentran empleados. Empleados sí hay, y sobran. El secreto está en poder dar a la comunidad”, enfatizó el empresario.