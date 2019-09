Dan Bishop gana las elecciones especiales para el noveno distrito en Fayetteville

“Dan Bishop perdió 17 puntos hace 3 semanas. Luego me pidió ayuda, cambiamos su estrategia juntos e hizo una gran carrera. Gran Rally anoche. Ahora parece que va a ganar…”.

Esta se trató de una elección especial debido a un fraude declarado en las pasadas elecciones y aunque, no representa un gran número de votantes, para el país el resultado podría ser de impacto. "Creo que significa que Trump va a obtener un segundo mandato, y los republicanos retomarán la mayoría", dijo a The Associated Press el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California.