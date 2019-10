Consideran muerta a joven madre reportada como desaparecida en Carolina del Norte

Los archivos indican que la policía fue al departamento de la mujer el 23 de julio para dar seguimiento al informe de personas desaparecidas y se enteraron de que su ex novio se había quedado en el departamento. “El ex novio de Moynan era abusivo y un "mentiroso habitual", según describió la madre de la joven a la policía.

También dijo que Moynan se había separado previamente de su ex novio y había obtenido una Orden de Protección de Violencia Doméstica contra el joven (del cual no se reveló la identidad), pero que él continuó acosándola.

Más tarde, la policía confirmó que el ex novio tenía antecedentes de casos de asalto y que, efectivamente tenía una Orden de Protección de Violencia Doméstica para no acercarse a Moynan.

La policía indicó que contactó al gerente de Moynan en Abbey Road Tavern and Grill. Presuntamente dijo que no la había visto, ni escuchado desde el 17 de marzo. Desde entonces, dijo, había estado recibiendo mensajes de texto de Moynan, explicando que no podía acudir al trabajo por una variedad de razones, incluyendo estar enferma y que su vehículo estaba averiado.