"Un hombre de fe cuya lealtad es a Dios": Cawthorn anuncia su apoyo a Walker en las primarias del Senado de Carolina del Norte

"Mark es exactamente el tipo de líder que necesitamos en Carolina del Norte y en Estados Unidos", dijo Cawthorn, según un borrador de correo electrónico de su anuncio de respaldo que obtuvo POLITICO . "Es un hombre de fe cuya lealtad es a Dios, no a los cabilderos o intereses especiales en DC" .

La polémica de Cawthorn

De hecho, esa misma mañana tuiteó: "Corazón de león, alma de patriota" y en diciembre, instó a los partidarios a "amenazar levemente" a los legisladores que no apoyan la "integridad electoral" , según el medio de comunicación .

"Llame a su congresista y siéntase libre, puede amenazarlos a la ligera y decir, ya sabe qué, si no comienza a apoyar la integridad electoral, iré tras usted, Madison Cawthorn vendrá tras usted, todo el mundo vendrá tras usted", Cawthorn dijo en un evento de Turning Point USA, según el Observer .

El perdón de Cawthorn

En una entrevista con ABC , Cawthorn expresó su indignación y arrepentimiento por lo ocurrido, pero dijo que no apoyará el juicio político.

"Hemos retrasado nuestro movimiento años y años. Hemos perdido años de progreso. Es una situación triste", dijo Cawthorn a ABC. "El Partido Republicano no tiene líderes en este momento. Es muy fluido tratar de averiguar qué es. Me duele el corazón por dónde está el país solo por ver a personas con banderas estadounidenses y banderas de Trump, personas con las que normalmente me asocio, asaltando nuestro Capitolio. Es repugnante y exasperante".