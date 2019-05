Buenas noticias para familias en Carolina del Norte

Los empleadores del sector privado han descubierto que la licencia parental remunerada puede mejorar la retención, la productividad y la moral de los empleados, sin embargo, no todas las empresas otorgan esta prestación. “A mí me encantaría contar con una licencia pagada para mi y mi marido. Con mi primer hijo tuve depresión postparto y él no estuvo aquí por su trabajo, necesitábamos pagar cuentas, ahora esperamos una niña”, indica Rosaura Molina, una residente de Apex.