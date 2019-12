Baterista de los “Acustic Guys”, banda de Rock en Carolina del Norte, libra la deportación temporalmente

El músico hispano con una trayectoria de más de 15 años, aseguró que él no había consumido alcohol y que manejaba respetando el límite de velocidad. “El policía dijo que yo había tocado la línea en la carretera, y me preguntó si había tomado, pero yo no he tomado en años”, contestó Guillén. “El carro estaba bien, el registro, la aseguranza y el único problema es que yo no tengo licencia”, agregó el mexicano.