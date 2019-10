Arrestan a dos ex policías de la Patrulla de Carreteras del Estado por irregularidades en infracciones

CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.-Agentes de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte arrestaron a dos ex policías de la Patrulla de Carreteras del Estado el 23 de octubre, después de entregarse en el Centro de Detención del Condado de Harnett, según el SBI, debido a presuntas irregularidades en infracciones.

El informe indica que en algunos casos, los dos policías acusaron a personas a las que no les entregaron la citación, por lo que las víctimas no sabían que habían sido acusadas y por lo tanto, no se presentaron a su cita en la corte, dando como resultado, emisión de órdenes de arresto para algunos, mientras que a otros se les suspendieron sus licencias de conducir.