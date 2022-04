Niegan fianza a oficiales de prisiones de Miami-Dade acusados del asesinato a golpes de un recluso

“La mala conducta, el abuso o el comportamiento delictivo de los funcionarios no tienen cabida en el sistema correccional de Florida. Las personas que son sentenciadas a prisión por nuestros tribunales penales han perdido su libertad, pero no sus derechos básicos. Los reclusos no deben estar sujetos a formas de justicia de 'callejón' que son acciones que violan la ley de Florida”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle.