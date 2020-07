Muere Martha Flores, pionera de la radio en Miami y voz del exilio cubano

“Dejé a mi patria porque conocía la trayectoria de Fidel Castro desde la Universidad de La Habana y sabía que el futuro no iba a ser bueno para Cuba”, dijo en una entrevista a la revista “Carteles”.

"Me entero con absoluta tristeza de la muerte de nuestra colega Martha Flores. Se nos fue después de hacer su programa de radio. Pocos saben que me iba a visitar a la oficina (antes de la pandemia) y que fuimos muy buenos amigos. No saben cómo voy a extrañar esas pláticas", escribió en su cuenta de Twitter, Jorge Ramos, presentador del Noticiero Univision.