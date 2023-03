Demandan a abogada de la ciudad de Miami y a su esposo por fraude en la compra de una casa

“Tratan de intimidarme para que no continúe haciendo mi trabajo como fiscal de la ciudad. Nunca he visto un plan tan intencional para frustrar la justicia y la corrupción prevaleciente en los dueños de negocios, en mis casi 19 años en la ciudad. Como he visto en los demandantes de Madroom y Fuller vs. Carollo, espero con ansias el que día en que la verdad sea ampliamente divulgada y no las mentiras sensacionalistas”, dice el comunicado.