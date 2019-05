Arrestan al voluntario de la campaña de José Díaz en Sweetwater luego de denunciar que lo atacaron a tiros

“Sentí algo en la puerta y cuando miro hacia abajo, dos tiros me habían dado”, aseguró Ricardo Rodríguez. Rodríguez mostró el lugar en donde su camioneta marca Honda tenía los dipsaron en la puerta delantera del lado del conductor, desde ese momento, dijo que no puede dormir. “Siempre estoy asustado cada vez que suena algo me sobresalto”, aseguró.