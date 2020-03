"Yo pensaba que era solo una gripa": joven hispana en Los Ángeles relata cómo lucha contra el coronavirus

"Esto me está dando duro", confesó Stephanie Mendoza, de 26 años, residente de Los Ángeles que fue diagnosticada con el covid-19 hace una semana. "No puedo caminar dentro de mi pequeño apartamento sin tener que detenerme", describió la joven asegurando que "no quiere dar pesar a nadie", pero si alertar a jóvenes saludables como ella que hasta hace días pensaba distinto sobre la potencia del virus y daba por descartado la posibilidad de contraerlo.