A un año de la muerte de Kobe Bryant, nostalgia, Leyes y disputas mantienen el recuerdo

Kobe y Gianna tenían un vínculo particular. Si bien el astro de los Lakers no tuvo un hijo varón que pueda seguir sus pasos en la NBA , Gianna, la segunda mayor, fue quien adoptó de mayor manera el gusto por el baloncesto, acompañaba frecuentemente a su padre a ver a su equipo en el Staples Center y llevó la práctica del deporte desde pequeña con el fin de llegar, algún día, a la WNBA .

Un año después, la herida no ha terminado de cicatrizar en una comunidad bicultural en la que Kobe logró penetrar: casado con una mexicoamericana, aprendió a hablar español de manera fluida y no dudaba en mostrar su cariño por la cultura latina. No olvidemos que solo en la Ciudad de México viven más mexicanos que en Los Ángeles.