Hasta $2,000 pueden recibir trabajadores del campo afectados por el coronavirus

"Preocupante porque no sabemos si alguno de nuestros compañeros está expuesto o si lo tuvo" , dijo una agricultora, quien prefirió no revelar su identidad por miedo a represalias, al inicio de la crisis de salud pública no dejó de trabajar ni un solo día en los campos del sur de California, pero asegura que cuando se contagió de coronavirus el pasado mes de julio, se sintió discriminada.

"Cuando ya supieron que estaba enferma me pararon y ya no estaba trabajando, ya no me quisieron dar trabajo otra vez", dijo la mujer.