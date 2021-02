Reportan 8 casos de variante de coronavirus del Reino Unido en el condado de Los Ángeles

Los Ángeles, CA - La tendencia al descenso de casos y hospitalizaciones por coronavirus se ha mantenido en las últimas semanas en el condado de Los Ángeles , no obstante, las recientes reuniones que se realizaron durante el Super Bowl y la propagación de nuevas variantes del covid-19 han mantenido alerta a los funcionarios de salud pública.

Aunque aún no se ha confirmado en California el primer caso de la variante detectada en Sud África, la directora de salud Pública, Bárbara Ferrer, dijo durante una conferencia de prensa este lunes que "eso no significa que no esté aquí".