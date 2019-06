Regalan fiesta de graduación a más de 500 estudiantes con discapacidad

La iglesia de la Misión, ubicada en el condado de Ventura, organizó su octava fiesta anual A Night to Remember (Una Noche para Recordar), una fiesta de graduación gratuita para estudiantes que tienen alguna discapacidad.

"No hay nada como esta noche y esta experiencia para nuestros invitados y voluntarios. Es como una imagen del cielo en la tierra", explicó Mike Hickerson, pastor principal de la iglesia de la Misión. "Cuando todos estamos juntos en la pista de baile, todos reconocemos que no somos muy diferentes los unos de otros, y parece que algo está bien en el mundo".



"Honestamente, esta es mi noche favorita del año, y no es por la fiesta. No es el baile, la decoración o la diversión loca. Cuando veo a estos niños sonriendo de oreja a oreja... cuando veo a sus familias sonriendo, porque sus hijos finalmente están en el centro de atención por una noche”. comentó Jen Oakes, directora de A Night to Remember.