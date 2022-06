Hospitales sin corazón latino: Recursos y oportunidades para que jóvenes hispanos estudien medicina en California

Melissa González, estudiante de segundo año de medicina en USC, asegura que la falta de información y las barreras económicas pueden ser un impedimento para que más jóvenes se animen a estudiar esta carrera. "Faltan doctores porque a veces dudamos que podemos llegar aquí, no miramos otros doctores latinos que se parecen a nosotros, pero si no seguimos luchando, nosotros no vamos a llegar ahí".