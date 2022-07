Lanzan programa para obtener el Real ID sin ir al DMV de California: te decimos dónde

No es obligatorio que todos los habitantes de Estados Unidos tengan este documento. Si elige no obtener un ID REAL, recibirá una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que dice "Se aplican límites federales". Esto significa que no podrá usar dicho documento para abordar vuelos dentro de Estados Unidos, o visitar instalaciones federales seguras como bases militares, tribunales federales u otros edificios federales a partir del 3 de mayo de 2023.