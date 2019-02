“No parece humano”: perturbador ataque racista captado en cámara en Los Ángeles

“No parece ni siquiera humano, fuera de esta calle, no perteneces aquí, no perteneces a Playa Vista”. Estas palabras y otras más formaron parte de un ataque racista que recibió una mujer, junto a su hijo pequeño, cuando pararon por un café en una calle pública de Playa Vista este martes por la tarde.

La víctima, Belinda Panelo de 44 años, una ex modelo profesional originaria de Seattle de padres filipinos, fue personalidad de MTV en 1999, en donde trabajó hasta el 2003.

"No, no lo estoy. No te queremos aquí. Esta es nuestra calle. Déjanos en paz", gritó la mujer.