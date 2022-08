Mujeres latinas entran en el millonario negocio de la marihuana en Los Ángeles

Por su parte, Cyntia asegura que “a mí se me dio la oportunidad por ser de bajos recursos. A mi se me dio la oportunidad por ser latina, por ser mujer. Prefiero algo chico para crecer y que sea mío. Nosotros empezamos desde abajo, y para verme donde estoy, y si Dios quiere ver el futuro, me siento orgullosa”.