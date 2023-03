Este domingo se realizará el Maratón de Los Ángeles de 2023: conoce la ruta y calles que estarán cerradas

Rutas alternativas:

1. Para el acceso a Chinatown por la N 110, salida Solano Av. 2. Para acceder a Chinatown por la S 110, salga en Solano Ave. Para el norte de Sunset Blvd (Echo Park, Elysian Park, Silver Lake) uso de acceso: N 101, salida Silver Lake Blvd o Autopista Glendale 2.

3. Para acceder al centro de Los Ángeles a través de S 101, salga en Alameda St o use S 110, salida 4th street. Para acceder a Union Station a través de S 101, salga en Alameda St.

4. Para acceder al centro de Los Ángeles por la N 101, salga en Alameda St o use S 110, salida 4th street Para acceder a Union Station por la N 101, salida Alameda St.

5. Para el norte de Sunset Blvd (Echo Park, Elysian Park, Silver Lake) uso de acceso.

6. For access South of Hollywood Blvd, use Sunset Blvdexit

7. Access North of Hollywood Blvd remainsnormal For access South of Hollywood Blvd, use Sunset Blvd exit

8. Ramp's left lane to proceed north on Cahuenga Blvd will remain open. For access South of Hollywood Blvd, use Sunset Blvd exit

9. For access South of Hollywood Blvd, use Sunset Blvdexit.

10. For access east of 405 Fwy, use S 405, exit OlympicBlvd. 11. For access west of 405 fwy, use S 405, exit Sunset Blvd or Santa Monica Blvd

12. Para acceder al este de 405 fwy, use S 405, salga en Sunset Blvd o Bulevar de Santa Mónica.