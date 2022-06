"¿Cuándo vamos a tener una casita?": Madre e hija de 5 años viven en la calle escapando de los maltratos de su pareja

Después de tomar la decisión de huir por los abusos que vivía, ahora se encuentra en la difícil situación de no tener un lugar estable para ofrecerle a su niña. “Ella me pregunta constantemente, 'mamita ¿cuándo vamos a tener una casita?'”, asegura la madre. "Regularmente nos vamos al parque, porque al carro no le sirve el aire acondicionado y no podemos estar adentro", agrega.