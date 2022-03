"Paga el dinero por favor": madre narra el último momento que vio a su hijo antes de ser asesinado en Tijuana

La madre asegura que "ya fue un alivio cuando me hablaron y me dijeron que estaban transportando su cuerpo para Estados Unidos, y ya fue como un alivio y un dolor a la misma vez, algo inexplicable que no sé como describirlo. Muy fuerte, muy duro, saber que algo que tú pedías y rogabas que apareciera, no en esas condiciones, porque ahí fue cuando ya mis esperanzas se mueren".