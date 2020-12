Los Ángeles reporta 7,854 casos de coronavirus: un nuevo récord que amenaza el sistema hospitalario

Los Ángeles, CA - Cada día se registra un nuevo récord con indicadores que no van por buen camino durante la crisis por coronavirus, que ya deja entrever un invierno duro con una cantidad de hospitalizaciones y muertes sin precedentes en el condado de Los Ángeles .

"Un aumento continuo de casos y hospitalizaciones no es sostenible porque a medida que las hospitalizaciones suben drásticamente, el sistema de salud se verá abrumado", informó el Departamento de Salud.

Las autoridades han recordado la importancia de continuar alerta y no bajar la guardia. " Estamos en un punto peligroso en el que el aumento de casos y las hospitalizaciones no disminuyen. El condado, el estado y las jurisdicciones locales han tomado medidas para reducir el hacinamiento y las reuniones entre miembros que no pertenecen a un hogar, sin embargo, esta es una crisis de salud que requiere que todos actúen y sean diligentes", dijo la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública.