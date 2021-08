¿Dónde ir de compras en Los Ángeles?, estos son los mejores centros comerciales de la ciudad

El elegante complejo The Commons at Calabasas (4799 Commons Way, Calabasas). Su plano abierto permite el disfrute de jardines y fuentes, creando un ambiente relajante y dinámico. Además, como está cerca de comunidades que agasajan a ricos y famosos, además de ser uno de los mejores malls en Los Ángeles, es también un buen lugar para ver y ser visto por las estrellas. Así que lleva tus lentes más oscuros y anda muy atento de reojo, pues no sabes con quién te vas a tropezar mientras buscas algo nuevo que leer en Barnes and Noble, llevas algo para tu casa de William Sonoma Home o compras meriendas en Ralphs.