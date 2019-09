La Marina de los EE.UU. confirma por primera vez avistamientos de ovnis

Un portavoz de la Marina declaró que los eventos mostrados en los tres videos tomados por los pilotos de la Marina representan "fenómenos aéreos inexplicables" o "UAP". Además, el oficial señaló que aún cuando el material no fue clasificado no debió ser publicado, según el portal especializado, The Black Vault.

Los tres videos, titulados "FLIR1" de 2014, y "Gimbal" y "GoFast" de 2015, muestran incidentes UAP separados capturados por pilotos de la Marina de Estados Unidos. Los archivos fueron publicados en diciembre de 2017 por el New York Times y la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, un grupo que investiga los ovnis.

Joseph Gradisher, portavoz del Jefe Adjunto de Operaciones Navales para la Información de Guerra, dijo a The Black Vault que se usa el término UAP "Porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos / observaciones de aeronaves / objetos no autorizados / no identificados que se han observado entrando / operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares ".



El video "FLIR1" fue capturado el 14 de noviembre de 2004, a unas 100 millas de la costa de San Diego. El comandante de la Armada David Fravor le dijo a un medio local en San Diego, California que estaba piloteando un jet FA-18 cuando capturó el incidente durante una misión de entrenamiento.

"Nunca he visto nada en mi vida que tenga el mismo rendimiento y aceleración”, dijo Fravor. Asegurando que lo que lo que vio durante el incidente de 2004, no tenía alas.

El piloto describió que el objeto se movió en varias direcciones y tan rápido que provocó que el radar de la nave se atascara.

El video "Gimbal", muestra un objeto viajando contra el viento a gran velocidad y rotando durante sus desplazamientos. En la comunicación por radio de los pilotos militares se escuchan expresiones como: ¡“Oh Dios Mio”!, ¿Viste eso?

Con relación al incidente titulado "GoFast”, una cámara y un sensor a bordo de otro avión Super Hornet Navy F/A-18 muestra a un objeto que se mueve rápidamente. En este episodio, los pilotos aseguran que se dieron cuenta del objeto volador por la pantalla del instrumento de navegación de la nave.

"¡Vaya, lo tenemos!" exclama un piloto. Otro piloto pregunta: "Wow, ¿qué es eso?, se escucha de la conversación por radio de ambos oficiales a bordo de la super nave militar a 25,000 pies de altura, describiendo a un objeto volador navegando a gran velocidad en sentido contrario al viento a 120 millas por hora.

Sobre estos contenidos, Gradisher indicó que la Marina no ha publicado una descripción formal de los incidentes.

