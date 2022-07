Julio es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental de las Minorías: consejos y recursos para ayudarlo

“Cuando tienes una depresión no tratada el mundo se te empieza a reducir, se pone oscuro y cuando no hay nada que puedas ver, vas a contemplar el suicidio como una salida, las ansiedades no tratadas también terminan siendo crónicas imagínate pasar el resto de tu vida teniendo ataques de pánico eso es una pesadilla”, señala el Psicólogo López Navarro.