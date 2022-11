“Hay mucha sangre adentro”: tres heridos graves tras invasiones y robo de casas en El Monte

"No entiendo por qué pueden hacer esto", Ramos asegura que recordar lo que pasó le da mucho miedo y no puede contener sus lágrimas. "Estoy traumatizada", dijo la víctima. Explicando que lo que vivió encontrándose de frente con los agresivos invasores es algo que no podrá olvidar y solo reza para que su vecino pueda salir con vida de la golpiza que recibió.