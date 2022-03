Ordenan a ICE modificar el sistema de fianzas para inmigrantes detenidos en California

Gracias a una demanda que se entabló en el 2016 en contra de ICE, habrá medidas de prevención y regulación de fianzas, que podrán dejar en libertad a personas como César Matías, inmigrante de Honduras, quien fue arrestado en el 2012 en Santa Ana mientras se decidía su caso de asilo político. Matías dice que "si no pagaba los $3,000 no podía salir de detención" y, al no poder dar el dinero de la fianza, tuvo que quedarse detenido "cuatro años y medio".