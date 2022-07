Empresa de tortillas de hermanos hispanos crece en un 3,000% con ventas por Amazon

"Fueron ocho años muy difíciles, donde no había crecimiento, fue bien difícil entrar a la industria de la tortilla, pero acá a mi hermano se le ocurrió una idea durante la pandemia. Los restaurantes a los que le vendíamos, estaban cerrando, entonces él vino con la idea de vender por internet y por Amazon", dijo Anthony quien al inicio no estaba convencido de la idea. "No pensé que iba a funcionar", agregó.